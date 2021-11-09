آخر الاخبار

الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة إيران وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تلقيه تهديدات بالقتل «المشاط» يعترف بمصرع زعيم قبلي متحوث من العيار الثقيل ويعتبر رحيله خسارة كبيرة على جماعته مقتل صحفية يمنية وجنينها وإصابة زوجها بانفجار عبوة ناسفة بـ "عدن" قوات الشرعية تعلن خمس مديريات بمحافظات «مأرب وشبوة والبيضاء» مسرح عمليات عسكرية وتحذر المواطنين بعدم الاقتراب منها.. تفاصيل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحث ”العالم أجمع“ على دعم شامل للشعب اليمني وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية السعودية الى عدن إيران تطالب السعودية بـ”جدية أكبر“ في المفاوضات في خطوة لإنقاذ العملة.. البنك المركزي اليمني يعلن عن نظام جديد لبيع وشراء العملات الأجنبية سيبدأ العمل به الأربعاء ويحدد الآلية والشروط لأول مرة في الشرق الأوسط.. سيارات ذاتية القيادة قريبا في شوارع دولة خليجية

الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة إيران

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 228

 

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران وفقاً ‏لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 ‏USC 1701‎‏ وما يليها) ، واتخذ الخطوات ‏ذات الصلة للتعامل مع التهديد غير العادي، للأمن القومي والسياسة الخارجية ‏والاقتصاد للولايات المتحدة التي شكلها الوضع في إيران.‏

 

وأوضح في بيان صحفي نشره البيت الأبيض اليوم، أن علاقات الولايات المتحدة مع ‏إيران لم يتم تطبيعها بعد.

 

وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979م، ‏والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتعامل مع حالة الطوارئ، يجب أن تستمر سارية المفعول ‏بعد 14 نوفمبر 2021 لمدة عام واحد في حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران المعلنة في ‏الأمر التنفيذي 12170.‏

إقراء أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تلقيه تهديدات بالقتل
الغنوشي يضع الرئيس التونسي امام خيارين ويعلن استعداده تقديم استقالته
ليبيا في منعطف تاريخي هو الأول في تاريخ البلاد ومن هم أبرز المرشحين لرئاسة تف
تفاصيل هجوم صاروخي هو الأعنف قرب القواعد النفطية الأمريكية في سوريا
بعد الإطاحة بها في الكويت.. مفاجأة جديدة في تحقيقات «خلية حزب الله»
من المسؤول عن عملية الاغتيال.. فتوى دينية بقتل «الكاظمي»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس