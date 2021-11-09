الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة إيران

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أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران وفقاً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 USC 1701 وما يليها) ، واتخذ الخطوات ذات الصلة للتعامل مع التهديد غير العادي، للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة التي شكلها الوضع في إيران.
وأوضح في بيان صحفي نشره البيت الأبيض اليوم، أن علاقات الولايات المتحدة مع إيران لم يتم تطبيعها بعد.
وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979م، والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتعامل مع حالة الطوارئ، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2021 لمدة عام واحد في حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران المعلنة في الأمر التنفيذي 12170.