الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة إيران

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران وفقاً ‏لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 ‏USC 1701‎‏ وما يليها) ، واتخذ الخطوات ‏ذات الصلة للتعامل مع التهديد غير العادي، للأمن القومي والسياسة الخارجية ‏والاقتصاد للولايات المتحدة التي شكلها الوضع في إيران.‏

وأوضح في بيان صحفي نشره البيت الأبيض اليوم، أن علاقات الولايات المتحدة مع ‏إيران لم يتم تطبيعها بعد.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979م، ‏والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتعامل مع حالة الطوارئ، يجب أن تستمر سارية المفعول ‏بعد 14 نوفمبر 2021 لمدة عام واحد في حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران المعلنة في ‏الأمر التنفيذي 12170.‏