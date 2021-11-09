«المشاط» يعترف بمصرع زعيم قبلي متحوث من العيار الثقيل ويعتبر رحيله خسارة كبيرة على جماعته

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء بمصرع احد قياداتها بنيران قوات الشرعية ورجال القبائل في جبهات أطراف محافظة مأرب.

وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية المزورة بعث مايسمى برئيس المجلس السياسي الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط برقية عزاء في مصرع من اسماه الشهيد الشيخ عبدالوهاب عبدالإله إبراهيم نشطان أحد كبار مشايخ جماعته بمحافظة ذمار .

وذكر المشاط في برقيته بأن الصريع "عبدالوهاب نشطان كان من أوائل المتحوثين الذين كان لهم دور كبير في دعم مشروع جماعته السلالية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.. معتبراً مصرعه يعد خسارة فادحة على جماعته (المتطرفة والإرهابية).