مقتل صحفية يمنية وجنينها وإصابة زوجها بانفجار عبوة ناسفة بـ "عدن"

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قُتلت صحفية يمنية وجنينها اليوم الثلاثاء، اثر انفجار عبوة ناسفة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية متطابقة إن رشا عبدالله مراسلة قناة "العين" الإماراتية وجنينها قتلا، في حين أصيب زوجها الإعلامي محمود أمين العتمي بجروح خطرة نقل على إثرها للعناية المركزة بعد أن انفجرت بهم عبوة ناسفة أثناء سيرهم في ساحل أبين بمديرية خورمكسر عصر اليوم.

وجاء الاستهداف عقب يوم من وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى عدن وقبله المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يصدر تعليق من السلطات في عدن - حتى لحظة كتابة الخبر.