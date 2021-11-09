قوات الشرعية تعلن خمس مديريات بمحافظات «مأرب وشبوة والبيضاء» مسرح عمليات عسكرية وتحذر المواطنين بعدم الاقتراب منها.. تفاصيل

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، عن منطقة عسكرية في خمس مديريات بمحافظات شبوة ومأرب والبيضاء داعياً المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب منها حفاظاً على سلامتهم.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي في تصريح صحفي، بأن طريق بيحان حريب والجوبة مأهلية قانية هدف عسكري للجيش الوطني.

ودعا الناطق باسم الجيش للابتعاد عن هذه المناطق، مضيفًا: يمنع على المواطنين منعاً باتاً الاقتراب من الطريق الممتدة بين الخمس المديريات، أو استخدامه في أي ظرف كان، وذلك حرصاً على سلامتهم وأمنهم، وسلامة ممتلكاتهم.

وأكد العميد مجلي أن العمليات العسكرية متواصلة، وستتواصل في كل الجبهات، مؤكداً أن مليشيا إيران، فتحت على نفسها النار، التي ستحرقها وهي نار العزيمة والاستبسال، كما هي نيران الأبطال التي ستلتهم حشودها ومن تغرر بهم في معركتها الخاسرة فيها سلفاً باتجاه مأرب التي ظنت أنها سهلة، إلا أن جبهات مأرب الجنوبية تحولت إلى بركان غاضب التهم كل المعدات التي سخرتها المليشيا لهذه المعركة.

كما أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، بأن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات محافظة مأرب حقق تقدمات نوعية ونفذ عمليات عسكرية ناجحة، كما أنه كسر محاولات المليشيا وألحقها الهزائم المتتابعة وأن خسائرها فادحة وكبيرة في أرواح عناصرها، ومعداتها القتالية بمختلف الجبهات.