وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية السعودية الى عدن إيران تطالب السعودية بـ”جدية أكبر“ في المفاوضات في خطوة لإنقاذ العملة.. البنك المركزي اليمني يعلن عن نظام جديد لبيع وشراء العملات الأجنبية سيبدأ العمل به الأربعاء ويحدد الآلية والشروط لأول مرة في الشرق الأوسط.. سيارات ذاتية القيادة قريبا في شوارع دولة خليجية الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل هو الأعلى منذ 2012 قال انه مريض جدا بسبب كورونا.. وفاة فنان مصري معروف عن عمر ناهز 80 عاما قطر تدعم اليمن بـ 90 مليون دولار الغنوشي يضع الرئيس التونسي امام خيارين ويعلن استعداده تقديم استقالته توجيهات من وزير الداخلية بتسهيل دخول المعتمرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة مليشيا الحوثي تهاجم مقر شرطة الدوريات بمدينة تعز بطائرة مسيرة
قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وصلت إلى ميناء عدن.
وتبلغ الكمية الواصلة نحو 60 ألف طن متري من مادة الديزل، على أن يتم استكمال وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري بتوريد نحو 30 ألف طن متري من مادة المازوت.
وبوصول هذه الدفعة من منحة المشتقات النفطية السعودية لمادة الديزل بكمية 60 ألف طن متري، يصل إجمالي الكميات الواردة من مادة الديزل إلى 334 ألف طن متري بنسبة 37% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة النفطية البالغة 909 آلاف و591 طنا متريا من الديزل.
وكما تليها بالوصول دفعة المازوت من المنحة بكمية 30 ألف طن متري، لتصل إجمالي الكميات الواردة من مادة المازوت إلى 175 ألف طن متري بنسبة 50% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألفا و304 طن متري من المازوت.
وتهدف المنحة، التي تبلغ قيمتها 422 مليون دولار أميركي، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها.