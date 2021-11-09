إيران تطالب السعودية بـ”جدية أكبر“ في المفاوضات

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، نظيرتها السعودية بإظهار "جدية أكبر" في المفاوضات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قوله إن المفاوضات الحالية تتسم بالشفافية والوضوح، ولكن على الرياض أن تظهر "جدية أكبر".



وبرغم عدم وجود لقاءات مباشرة منذ الجولة الرابعة للمفاوضات نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن الاتصالات لا تزال متواصلة، بحسب زادة مع الجانب السعودي.



وأردف: "المحادثات أجريت بشكل واضح وشفاف، والتقدم في المحادثات مرهون بتجاوز الرياض مجرد التصريحات الإعلامية".

يشار إلى أن كافة جولات المفاوضات السابقة أجريت في العاصمة العراقية بغداد بوساطة عراقية.



والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016.



ومطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بعد عقد الجولة الرابعة، إن المفاوضات لا تزال في مرحلتها "الاستكشافية".