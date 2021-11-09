وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية السعودية الى عدن إيران تطالب السعودية بـ”جدية أكبر“ في المفاوضات في خطوة لإنقاذ العملة.. البنك المركزي اليمني يعلن عن نظام جديد لبيع وشراء العملات الأجنبية سيبدأ العمل به الأربعاء ويحدد الآلية والشروط لأول مرة في الشرق الأوسط.. سيارات ذاتية القيادة قريبا في شوارع دولة خليجية الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل هو الأعلى منذ 2012 قال انه مريض جدا بسبب كورونا.. وفاة فنان مصري معروف عن عمر ناهز 80 عاما قطر تدعم اليمن بـ 90 مليون دولار الغنوشي يضع الرئيس التونسي امام خيارين ويعلن استعداده تقديم استقالته توجيهات من وزير الداخلية بتسهيل دخول المعتمرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة مليشيا الحوثي تهاجم مقر شرطة الدوريات بمدينة تعز بطائرة مسيرة
طالبت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، نظيرتها السعودية بإظهار "جدية أكبر" في المفاوضات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قوله إن المفاوضات الحالية تتسم بالشفافية والوضوح، ولكن على الرياض أن تظهر "جدية أكبر".
وبرغم عدم وجود لقاءات مباشرة منذ الجولة الرابعة للمفاوضات نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن الاتصالات لا تزال متواصلة، بحسب زادة مع الجانب السعودي.
وأردف: "المحادثات أجريت بشكل واضح وشفاف، والتقدم في المحادثات مرهون بتجاوز الرياض مجرد التصريحات الإعلامية".
يشار إلى أن كافة جولات المفاوضات السابقة أجريت في العاصمة العراقية بغداد بوساطة عراقية.
والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016.
ومطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بعد عقد الجولة الرابعة، إن المفاوضات لا تزال في مرحلتها "الاستكشافية".