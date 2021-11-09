لأول مرة في الشرق الأوسط.. سيارات ذاتية القيادة قريبا في شوارع دولة خليجية

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اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 مؤكدا أن دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها.
وقال إن هدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب.
وفي موضوع اخر اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.
وقال : يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا.."
واعتمد المجلس سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية. بهدف رفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور.