قال انه مريض جدا بسبب كورونا.. وفاة فنان مصري معروف عن عمر ناهز 80 عاما

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء الفنان المصري أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاما متأثر باصابته بفيروس كورونا.

ونقل الفنان الراحل ، مساء الاثنين، إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم وضعه تحت الإشراف الطبي.

وكشف الفنان بنفسه عن تطورات حالته الصحية، قائلاً: "إنه مريض جدا بسبب اصابته بفيروس كورونا وتفاقم الأعراض ومضاعفاتها لديه.

ومن المقرر تشييع الجثمان عصر اليوم .

الفنان الراحل واسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم من مواليد 15يناير من العام 1941بمحافظة الدقهلية.

كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق الفن لأنه يريده مهندسا، وبعد تخرجه من الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما وتخرج في العام 1965.

التحق بعد ذلك بمسرح الجيب، ومن مسرحياته خادم سيدين وياسين وبهية، حب تحت الحراسة.

شارك في أعمال تلفزيونية مثل يموت الزمار، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين وامراة من زمن الحب وعده أفلام منها جاءنا البيان التالي والمهمة والقتل اللذيذ وهدى ومعالي الوزير وناصر56.