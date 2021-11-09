قطر تدعم اليمن بـ 90 مليون دولار

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 562

تعهدت دولة قطر بدعم الأمن الغذائي والتغذية لخطة استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بقيمة 90 مليون دولار أمريكي.

وقالت صحيفة العرب القطرية، إن قطر وقعت اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي تبلغ مدتها 12 شهراً ويستفيد منها 7,621,932 شخصاً، تشمل المساعدة الغذائية العامة، وتوفير أغذية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير استشارات صحية وغذائية في اليمن.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تثقيف المجتمع عن السلوكيات الغذائية الإيجابية، بالإضافة إلى تقديم "الخدمة الجوية الإنسانية" لنقل المتطوعين والموظفين دولياً وداخل اليمن.

وقع الاتفاقية عن الجانب القطري ،خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فيما وقعها عن برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج.