لأول مرة في الشرق الأوسط.. سيارات ذاتية القيادة قريبا في شوارع دولة خليجية الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل هو الأعلى منذ 2012 قال انه مريض جدا بسبب كورونا.. وفاة فنان مصري معروف عن عمر ناهز 80 عاما قطر تدعم اليمن بـ 90 مليون دولار الغنوشي يضع الرئيس التونسي امام خيارين ويعلن استعداده تقديم استقالته توجيهات من وزير الداخلية بتسهيل دخول المعتمرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة مليشيا الحوثي تهاجم مقر شرطة الدوريات بمدينة تعز بطائرة مسيرة محكمة المليشيات الحوثية تقضي بسجن الممثلة انتصار الحمادي 5 سنوات المنحة النفطية الخامسة للمملكة تصل ميناء عدن ليبيا في منعطف تاريخي هو الأول في تاريخ البلاد ومن هم أبرز المرشحين لرئاسة تفاصيل
تعهدت دولة قطر بدعم الأمن الغذائي والتغذية لخطة استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بقيمة 90 مليون دولار أمريكي.
وقالت صحيفة العرب القطرية، إن قطر وقعت اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي تبلغ مدتها 12 شهراً ويستفيد منها 7,621,932 شخصاً، تشمل المساعدة الغذائية العامة، وتوفير أغذية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير استشارات صحية وغذائية في اليمن.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تثقيف المجتمع عن السلوكيات الغذائية الإيجابية، بالإضافة إلى تقديم "الخدمة الجوية الإنسانية" لنقل المتطوعين والموظفين دولياً وداخل اليمن.
وقع الاتفاقية عن الجانب القطري ،خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فيما وقعها عن برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج.