لأول مرة في الشرق الأوسط.. سيارات ذاتية القيادة قريبا في شوارع دولة خليجية الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل هو الأعلى منذ 2012 قال انه مريض جدا بسبب كورونا.. وفاة فنان مصري معروف عن عمر ناهز 80 عاما قطر تدعم اليمن بـ 90 مليون دولار الغنوشي يضع الرئيس التونسي امام خيارين ويعلن استعداده تقديم استقالته توجيهات من وزير الداخلية بتسهيل دخول المعتمرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة مليشيا الحوثي تهاجم مقر شرطة الدوريات بمدينة تعز بطائرة مسيرة محكمة المليشيات الحوثية تقضي بسجن الممثلة انتصار الحمادي 5 سنوات المنحة النفطية الخامسة للمملكة تصل ميناء عدن ليبيا في منعطف تاريخي هو الأول في تاريخ البلاد ومن هم أبرز المرشحين لرئاسة تفاصيل
وجه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومدير عام الأمن والشرطة بوادي و صحراء حضرموت، بتخصيص ممرات وكنترات خاصة بالمعتمرين عبر منفذ الوديعة البري.
وشدد وزير الداخلية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإسهام في عملية تسهيل دخول المعتمرين عبر منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة.
واشار الى ان تلك التوجيهات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتخصيص ممرات وكونترات خاصة باستكمال إجراءات دخول المعتمرين لضمان استقبال أول فوج من المعتمرين بالمنفذ الحدودي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية .