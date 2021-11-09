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مليشيا الحوثي تهاجم مقر شرطة الدوريات بمدينة تعز بطائرة مسيرة

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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افادت مصادر امنية، اليوم الثلاثاء بقيام مليشيا الحوثي باستهداف مقر قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة تعز.

واستخدمت مليشيا الحوثي في الهجوم على مقر شرطة الدوريات الواقع بمنطقة بير باشا طائرة مسيرة.

وبحسب المصادر ؛نتج عن الهجوم إصابة أحد الضباط.

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