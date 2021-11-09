لأول مرة في الشرق الأوسط.. سيارات ذاتية القيادة قريبا في شوارع دولة خليجية الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل هو الأعلى منذ 2012 قال انه مريض جدا بسبب كورونا.. وفاة فنان مصري معروف عن عمر ناهز 80 عاما قطر تدعم اليمن بـ 90 مليون دولار الغنوشي يضع الرئيس التونسي امام خيارين ويعلن استعداده تقديم استقالته توجيهات من وزير الداخلية بتسهيل دخول المعتمرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة مليشيا الحوثي تهاجم مقر شرطة الدوريات بمدينة تعز بطائرة مسيرة محكمة المليشيات الحوثية تقضي بسجن الممثلة انتصار الحمادي 5 سنوات المنحة النفطية الخامسة للمملكة تصل ميناء عدن ليبيا في منعطف تاريخي هو الأول في تاريخ البلاد ومن هم أبرز المرشحين لرئاسة تفاصيل
افادت مصادر امنية، اليوم الثلاثاء بقيام مليشيا الحوثي باستهداف مقر قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة تعز.
واستخدمت مليشيا الحوثي في الهجوم على مقر شرطة الدوريات الواقع بمنطقة بير باشا طائرة مسيرة.
وبحسب المصادر ؛نتج عن الهجوم إصابة أحد الضباط.