المنحة النفطية الخامسة للمملكة تصل ميناء عدن

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وصلت السفينة MT ARCHELAOS، فجر اليوم الثلاثاء، إلى رصيف ميناء الزيت محملة بنحو 60 ألف طن متري من مادة الديزل،وهي الدفعة الخامسة من المنحة السعودية للمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررةومن المقرر استكمال وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري بوصول نحو 30 ألف طن متري من مادة المازوت.
وقالت مصادر محلية أن الجهات المختصة باشرت على الفور عملية فحص ومعاينة شحنة الديزل، وذلك لتأكيد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ليتم بعد ذلك ضخ الوقود إلى الخزانات المخصصة للمنحة النفطية في شركة مصافي عدن، تمهيدا لقيام اللجان المسؤولة عن إدارة وتوزيع الوقود والرقابة عليه بعملية توزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات المستفيدة من وقود المنحة بحسب الكميات المعتمدة لها، وصولا إلى استلام الوقود في خزانات محطات الكهرباء بإشراف اللجان الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.