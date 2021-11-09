تظاهرات شعبية للتنديد بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شهدت مدينة الحبيلين بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، اليوم الثلاثاء، تظاهرات شعبية للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية.



وقال سكان محليون، إن عشرات المتظاهرين تجمعوا في منصة الشهداء في مدينة الحبيلين للتنديد بتردي الخدمات وتدهور الوضع المعيشي وعجز الحكومة عن اتخاذ اجراءات لوقف انهيار العملة الوطنية.



وأضافوا أن المتظاهرين انطلقوا من الساحة في مسيرة جماهيرية جابت شوارع المدينة للتعبير عن غضبها من ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي في ظل انهيار العملة وانقطاع مرتبات الموظفين.



وهتف المحتجون بشعارات تندد بعجز الحكومة والتحالف عن وضع حلول لوقف انهيار الاقتصاد الوطني.



وواصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها المتسارع، وسجل سعر الدولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 1460 ريالاً فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 385 ريالاً.



ويعاني اليمن الذي يشهد حرباً للعام الثامن على التوالي، من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، فضلاً عن الصعوبات المالية والاقتصادية الغير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد.