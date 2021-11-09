الولايات المتحدة تحث الحكومة اليمنية على اتخاذ خطوات قوية وحاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

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حثت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة اليمنية، على "اتخاذ خطوات قوية وحاسمة"، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان تقديم الخدمات الأساسية في كافة أنحاء البلاد.
جاء ذلك، حسب بيان للقائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، نشره حساب السفارة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" في وقت متأخر الإثنين.
وأفادت ويتسلي أنها "التقت (الإثنين) بمعية المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ عدن أحمد لملس، وممثلين عن المجتمع المدني"، في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف البيان: "نحث الحكومة على اتخاذ خطوات قوية وحاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان تقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد".
كما أكدت ويستلي وقوف الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع اليمن، "والتزامها بدعم جهود الحكومة لبناء مستقبل أفضل للشعب اليمني".
ومنذ أسابيع يشهد اليمن تصاعد أزمته الاقتصادية والمعيشية، إثر تدهور غير مسبوق للعملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة 1465 ريالا في تداولات الإثنين.
وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا.
وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر .