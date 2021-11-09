تدمير 8 أطقم حوثية جنوب وغرب مأرب والمعارك تعود الى ”حريب“

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاثنين، أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب.

إلى ذلك، سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، امس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش والمقاومة أفشلوا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الجوبة، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية المتسللة بين قتيل وجريح.

بينما في جبهة حريب، خاضت قوات الجيش معارك عنيفة ضد الميليشيا في أم ريش وألحقوا بها خسائر بين قتلى وجرحى وخسائر أخرى في العتاد.

تزامنت المعارك، مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين على امتداد مسرح العمليات القتالية وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وتشهد الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اشتباكات هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، وسط غارات مكثفة لتحالف دعم الشرعية.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء.