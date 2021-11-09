إحباط محاولة تخريبية لاستهداف أنابيب نقل النفط بشبوة

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قالت القوات الحكومية في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، مساء الإثنين ان وحداتها تمكنت من إفشال محاولة تخريبية، لاستهداف انابيب نقل النفط الخام في المحافظة.
وبحسب بيان لقيادة اللواء الثاني مشاة جبلي فإن وحدة الاستخبارات التابعة له، تمكنت من كشف مخطط كان يهدف لتفجير الأنبوب ضمن المسرح العملياتي للواء.
وأضافت أن مسلحين مجهولين قاموا بالحفر بالقرب من الانبوب، تمهيدًا لتفجيره.
وأشادت القيادة باليقظة العالية والحس الأمني لضباط وصف ضباط وأفراد اللواء، والذي أحبط هذه العملية وعمليات سابقة.
وخلال الفترة الماضية تعرض أنبوب نقل النفط في شبوة، لاكثر من عمل تخريبي بعد قيام السلطات الشرعية في البلاد بتصدير النفط الخام عبر ميناء النشيمة بمديرية رضوم شرقي محافظة شبوة.