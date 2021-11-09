الحوثيون يختطفون عدد من العاملين في السفارة الأمريكية بصنعاء

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اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الايام الماضية عدد من الموظفين العاملين في السفارة الأمريكية بصنعاء.
وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي، خطفت العديد من موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء، ونقلتهم إلى سجون خاصة تابعة للجامعة.
وأضافت المصادر أن المختطفين كلهم يمنيين، وجرى إختطافهم منذ ثلاثة أسابيع.
ووفقا للمصادر فإن ما يقارب من 25 موظفا ممن كانوا يعملون ضمن طاقم الحراسة للسفارة الأمريكية بصنعاء جرى استدعائهم منتصف أكتوبر الماضي من قبل الجماعة من منازلهم وبعد وصولهم لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.