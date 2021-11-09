بالأرقام تقارير صادمة للأمم المتحدة عن عدد القتلى والجرحى في اليمن خلال 3أشهر

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أعلنت الأمم المتحدة،امس الإثنين، أن 529 مدنيا في اليمن سقطوا بين قتيل وجريح، خلال ثلاثة أشهر.
وذكر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن (أوتشا)، عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "المدنيين لا يزالون يدفعون ثمنا باهظا جراء الصراع في اليمن".
وأضاف أنه في الربع الثالث من العام الجاري (يوليو وأغسطس وسبتمبر) أدى العنف المسلح إلى مقتل أو جرح 529 مدنيا.
وأوضح أن بين القتلى والجرحى 70 طفلا و 41 امرأة، مشيرا إلى سقوط 6 ضحايا يوميا.
ولم يحمل المكتب الأممي أي طرف المسؤولية عن هؤلاء الضحايا.
ومنذ نحو 7 سنوات، يعاني اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة