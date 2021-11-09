بالأرقام تقارير صادمة للأمم المتحدة عن عدد القتلى والجرحى في اليمن خلال 3أشهر جبهات مشتعلة في مأرب خلال الساعات الماضية وطقور الجو يفتك بالمليشيات الحوثية تفاصيل زيارة المبعوث الأممي إلى محافظة تعز الشيخ «حمود سعيد المخلافي» يُعلّق على زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز بعد الإطاحة بها في الكويت.. مفاجأة جديدة في تحقيقات «خلية حزب الله» ميسي يوجه رسالة هامة إلى تشافي بعد قيادته لبرشلونة فوائد لن تتوقعها للبرد.. تعرف عليها بلاغات عن أعطال بموقع «تويتر» في دول عدة «واتساب» بخاصية جديدة.. تراسل دون الحاجة لهاتف متصل بالإنترنت من المسؤول عن عملية الاغتيال.. فتوى دينية بقتل «الكاظمي»
أعلن التحالف العربي أمس ، الإثنين ، مقتل 115 مسلحا حوثيا خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما أفادت جماعة الحوثي بأن التحالف شن 40 غارة جوية على محافظة مأرب التي تشهد قتالا بين الجانبين.
وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في محافظتي مأرب(وسط) والجوف(شمال شرق) خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً من الحوثيين"، دون تفاصيل أخرى.