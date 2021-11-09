جبهات مشتعلة في مأرب خلال الساعات الماضية وطقور الجو يفتك بالمليشيات الحوثية

الثلاثاء 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 198

أعلن التحالف العربي أمس ، الإثنين ، مقتل 115 مسلحا حوثيا خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما أفادت جماعة الحوثي بأن التحالف شن 40 غارة جوية على محافظة مأرب التي تشهد قتالا بين الجانبين.

وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في محافظتي مأرب(وسط) والجوف(شمال شرق) خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً من الحوثيين"، دون تفاصيل أخرى.