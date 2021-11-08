الشيخ «حمود سعيد المخلافي» يُعلّق على زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز

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رحب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي بزيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى مدينة تعز المحاصرة معتبرا إياها بادرة طيبة كونها الزيارة الأولى لمبعوث أممي إلى المدينة.
وقال الشيخ حمود سعيد المخلافي في بيان نشره على حسابه في فيسبوك أن الجميع يأمل أن تكون هذه الزيارة بداية حقيقية في مسار انهاء الحصار المفروض على المحافظة التي عانت من تجاهل متعمد طوال سبع سنوات من الحرب.
وتمنى رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بأن تكون هذه الزيارة قد أتاحت للمبعوث الأممي الاطلاع عن قرب على الواقع الحقيقي للمعاناة الإنسانية لمحافظة تعز، ومكافحة أبناءها من أجل العيش بسلام.
وأكد المخلافي على استعداد المقاومة الشعبية للتعاون مع المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن، وبما ينهي الانقلاب ويحقق الكرامة لليمنيين ويعزز قيم المواطنة المتساوية تحت سقف الدولة المدنية الديمقراطية.