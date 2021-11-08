بعد الإطاحة بها في الكويت.. مفاجأة جديدة في تحقيقات «خلية حزب الله»

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت التحقيقات التي تجريها قوات الأمن الكويتية عن مفاجآت حول قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب، والتي ترتبط بخلية تابعة لحزب الله.

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات، فإن ما يخص شبكة حزب الله تتعلق بثلاث قضايا منفصلة يتم التحقيق.

وقالت المصادر إن القضية الأولى تم تحويلها إلى النيابة التي بادرت التحقيق فيها، بينما يباشر أمن الدولة التحقيقات في القضيتين الأخريين.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بنائب حالي شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق.

كما نوهت أن المتهمين قاموا باستخدام شركات ومؤسسات صرافة للقيام بوقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت أن جهات التحقيق ستخاطب وزارة التجارة لفحص تراخيص الشركات والمؤسسات المالية التي تتم التحويلات من خلالها.