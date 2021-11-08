ميسي يوجه رسالة هامة إلى تشافي بعد قيادته لبرشلونة

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني عقب توليه المهمة رسميًا.

وأعلن برشلونة التعاقد مع تشافي ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، وتم تقديم الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم للجماهير.

وقال تشافي: «ميسي أرسل لي رسالة عقب استلامي المهمة رسميًا في برشلونة وتمنى لي التوفيق، وقمنا بتبادل النكات والضحك سويًا».

وأضاف: «ميسي أفضل لاعب في تاريخ النادي ولكنه غادر في النهاية، ولدينا مجموعة علينا العمل معها».