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بلاغات عن أعطال بموقع «تويتر» في دول عدة

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أوردت تقارير إعلامية أن مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أبلغوا عن تعطل الموقع .

 

وبحسب موقع «downdetector»، فإن قرابة الـ 3 آلاف بلاغ وردت في آخر ساعة بوجود أعطال في عدة مناطق.

 

يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من مواقع التوصل الاجتماعي وأهمها «فيسبوك» وماسنجر وإنستغرام وواتس آب.

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