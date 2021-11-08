بلاغات عن أعطال بموقع «تويتر» في دول عدة

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أوردت تقارير إعلامية أن مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أبلغوا عن تعطل الموقع .
وبحسب موقع «downdetector»، فإن قرابة الـ 3 آلاف بلاغ وردت في آخر ساعة بوجود أعطال في عدة مناطق.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من مواقع التوصل الاجتماعي وأهمها «فيسبوك» وماسنجر وإنستغرام وواتس آب.