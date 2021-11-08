أبوظبي: القوات البرية السعودية تصل إلى أراضي الإمارات

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نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية لقطات وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية إلى أراضي الإمارات.
واكتمل وصول وحدات القوات السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، الذي سيقام لمدة ثلاث أسابيع، وفقا للوكالة.
ويستهدف التمرين تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين البلدين من خلال مراحل التدريب المختلفة، ضمن خطط وبرامج القوات البرية الإماراتية المشتركة مع نظيرتها السعودية.
ولا يقتصر التعاون بين الإمارات والسعودية على مجال دون الآخر، فاللقاءات والتواصل المستمر يشمل التنسيق العسكري، والتعاون الاقتصادي، وبحث القضايا والملفات السياسية ذات الأولية لدى قادة الجانبين.
وكانت القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية شاركت في التمرين المشترك "طويق 2"، الذي أقيم في يونيو/حزيران في المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي.