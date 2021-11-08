عودة المواجهات الضارية إلى جبهة حريب بمحافظة مأرب

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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خاض أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية في جبهة حريب اليوم معارك عنيفة ضد المليشيا في أم ريش وألحقوا بها قتلى وجرحى وخسائر أخرى في العتاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد مسرح العمليات القتالية وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.

إلى ذلك سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، بنيران أبطال الجيش والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الجوبة، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية المتسللة بين قتيل وجريح".