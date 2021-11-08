كمامة يزيد قيمتها عن 2 مليار ريال تعرض للبيع في موسم الرياض

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عــرضت كمامة مرصعة بالألماس، للبيع وتم عرضها لأحدى الشركات الامريكية في معرض المجوهرات في موسم الرياض2021 و المقام حاليا .

و وصل سعر إلى 5 ملايين ريال سعودي، أي ما يعادل (1.5 مليون دولار أمريكي) ( أي ما يزيد عن 2 مليار ريال يمني و بيعت بنفس المبلغ .

وتحتوي الكمامة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، على 3608 قطعة من الألماس الأبيض والأسود، ومن الذهب.

واللافت أن الكمامة ليست للزينة فقط، فهي كفيلة بحماية من يرتديها من الفيروسات، حيث إنها مجهزة لتقوم بواجبها الصحي.