العميد ذياب القبلي: الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تحولت إلى  حمم بركانية ومقابر جماعية للحوثين وهناك تم كسر غرورهم  

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي نمران، أن محافظة مأرب، بجيشها وأمنها ومقاومتها وقبائلها الأحرار كسرت غرور مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.

وقال العميد القبلي في تصريح لـ (سبتمبر نت) " إن الجبهة الجنوبية شهدت صباح اليوم مواجهات عنيفة وتكبدت خلالها مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة"..

مشيراً الى أن الجيش الوطني تمكن من استعادة أسلحة متنوعة، وإعطاب آليات عسكرية، ومدرعة للمليشيا على أطراف معسكر أم ريش التدريبي.

واضاف القبلي "أن الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب أصبحت بمثابة الحمم البركانية، والمقابر الجماعية، التي التهمت حشود مليشيا الحوثي الارهابية، ممن تزج بهم إلى محارق الموت والهلاك".

وأشار العميد القبلي إلى أن الهدف الرئيس للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليس باستعادة موقع عسكري بحد ذاته، أو دحر مليشيا السلالة والكهنوت الإمامية من محافظة مأرب، بل تحرير كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا إيران الحوثية.