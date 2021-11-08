آخر يهودي بأفغانستان يريد هذا المبلغ مقابل هجرته لإسرائيل كمامة يزيد قيمتها عن 2 مليار ريال تعرض للبيع في موسم الرياض العميد ذياب القبلي: الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تحولت إلى حمم بركانية ومقابر جماعية للحوثين وهناك تم كسر غرورهم اكتشاف ديناصور جديد يلقب بـالعظم البارد شاهد معالمة وشكله المخيف تفاصيل رسالة من الأمير محمد بن سلمان إلى تميم قطر لماذا بورصة أبوظبي تتفوق على بورصات الخليج وتسجل مستوى قياسيا مرتفعا؟ إثيوبيا.. تعهدات بالدفاع عن سد النهضة بأي ثمن وتواصل سيصل كل أنحاء العالم لسفراء السد قرعة كأس السعودية تسفر عن مواجهات متوازنة للأندية الكبيرة مصر تهدد الحوثي برد قاسي وتبلغ وفدا حوثيا زار القاهرة رسالة شديدة اللهجة هادي يشكر الملك سلمان ويبعث له برقية تهنئة
أكد قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي نمران، أن محافظة مأرب، بجيشها وأمنها ومقاومتها وقبائلها الأحرار كسرت غرور مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.
وقال العميد القبلي في تصريح لـ (سبتمبر نت) " إن الجبهة الجنوبية شهدت صباح اليوم مواجهات عنيفة وتكبدت خلالها مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة"..
مشيراً الى أن الجيش الوطني تمكن من استعادة أسلحة متنوعة، وإعطاب آليات عسكرية، ومدرعة للمليشيا على أطراف معسكر أم ريش التدريبي.
واضاف القبلي "أن الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب أصبحت بمثابة الحمم البركانية، والمقابر الجماعية، التي التهمت حشود مليشيا الحوثي الارهابية، ممن تزج بهم إلى محارق الموت والهلاك".
وأشار العميد القبلي إلى أن الهدف الرئيس للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليس باستعادة موقع عسكري بحد ذاته، أو دحر مليشيا السلالة والكهنوت الإمامية من محافظة مأرب، بل تحرير كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا إيران الحوثية.