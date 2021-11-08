إثيوبيا.. تعهدات بالدفاع عن سد النهضة بأي ثمن وتواصل سيصل كل أنحاء العالم لسفراء السد

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تعهد مجلس العمل الإثيوبي للمغتربين بالدفاع عن إثيوبيا بأي ثمن وتحقيق بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وقال رئيس المجلس، خلال الحفل الختامي للزيارة التي استمرت شهرين إلى إثيوبيا والتي أجراها ممثلو المجلس، إن مجتمع المغتربين ملتزم بالعمل الجاد لتحقيق بناء سد النهضة الذي وصل الآن إلى مرحلته النهائية.
وأشار المنسق إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز السد وتشجيع الإثيوبيين المقيمين في جميع أنحاء العالم على المساهمة وسيعمل كسفراء لسد النهضة".
وفيما يتعلق بالدفاع عن البلاد من الضغوط المختلفة لا سيما من قبل بعض الجهات الغربية، قال إن معظم أفراد المغتربين يقاتلون تلك العناصر التي تقف ضد إثيوبيا باستخدام منصات مختلفة.
وأشار إلى أن مجتمع المغتربين يلعب دوره الحاسم بالنسبة للإثيوبيين ليشهدوا التغييرات والإصلاحات في البلاد ، وقال "نحن مستعدون للدفاع عن أمتنا بأي وسيلة وبأي ثمن".
وقام أعضاء مجلس العمل الإثيوبي للمغتربين بزيارة سد النهضة وغيرها من المشاريع الوطنية الضخمة بما في ذلك مشروع تجميل أديس أبابا كما زار الأعضاء قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقدموا الدعم المادي إلى جانب التبرع بالدم.