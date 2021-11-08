قرعة كأس السعودية تسفر عن مواجهات متوازنة للأندية الكبيرة

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أسفرت قرعة الدور الـ16 لكأس السعودية لكرة القدم "كأس خادم الحرمين الشريفين"، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، عن مواجهات متوازنة الأندية الكبيرة .
وعلى الرغم من أن القرعة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات، فقد أبعدت مواجهة الأندية الكبيرة لبعضها البعض.
ويلتقي الهلال مع الرائد، اتحاد جدة مع الفتح، الاتفاق مع النصر، الفيصلي (حامل اللقب) مع أهلي جدة، ضمك مع الشباب، الفيحاء مع أبها، الحزم مع الباطن، التعاون مع الطائي.
وتقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا.
وتبدأ البطولة انطلاقا من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وتقام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثاني على التوالي قصرا على أندية الدوري السعودي الممتاز، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي، استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين.