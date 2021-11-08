هادي يشكر الملك سلمان ويبعث له برقية تهنئة

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، برقية تهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وأعرب هادي في برقيته، عن أصدق تهانيه .. متمنيا لأخيه الملك سلمان موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والنماء للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل قيادته الحكيمة، وفق وكالة سبأ.
وأشار الرئيس إلى أن علاقات الأخوة بين الشعبين اليمني والسعودي ضاربة في جذور التاريخ، وأنها علاقات راسخة ارتبطت بوشائج أخوية، وتاريخية، وجغرافية، والمصير المشترك.
وعبر، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نظير المواقف الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف التي يمر بها اليمن حتى يعود إلى وضعه وطبيعته الخاصة.
وقال "ان ما تقدمه المملكة بقيادتها لتحالف دعم الشرعية لليمن كان له الدور الأكبر في الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني على مليشيا الحوثي الانقلابية".