حكومة الكويت تقدم استقالتها الى أمير البلاد

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين ان الحكومة الكويتية قدمت استقالتها إلى أمير البلاد.

وكان مصدر حكومي افاد لـ"القبس" في وقت سابق اليوم بأن الحكومة الكويتية رفعت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى اليوم الاثنين، وقدم خلاله الوزراء استقالتهم تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.