الحكومة تعتبر ما صدر بحق انتصار الحمادي وزميلاتها الثلاث احكاما غير قانونية وتهما ملفقة

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الارياني، اصدار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران أحكاما غير قانونية بادانة الفنانة الاستعراضية انتصار عبدالرحمن الحمادي وثلاث من زميلاتها وهن "يسرى الناشري، محلية البعداني، رقية السوادي" بتهم ملفقة في أحد المحاكم الخاضعة لسيطرتها، وتشويه سمعتهن، والحكم بسجنهن مدد متفاوتة من سنة الى خمس سنوات.

‏وقال " ان الأحكام الغير قانونية بتهم ملفقة محاولة للتغطية على جريمة اختطاف مليشيا الحوثي الارهابية للفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها، واخفائهن قسريا، وتعذيبهن نفسيا وجسديا، وتلطيخ سمعتهن، بعد فشل محاولاتها لاستدراجهن والضغط عليهن للعمل في شبكة دعارة وتجسس على الشخصيات السياسية والإعلامية".

‏واشار الارياني الى ان الأحكام تمثل تحديا للمجتمع الدولي الذي أدان الجريمة التي حظيت بتضامن واهتمام اعلامي وحقوقي واسع، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة، من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي، وتحرش واعتداء جنسي.

‏وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن المرأة بالضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن الفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها وكافة النساء المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المرأة اليمنية.