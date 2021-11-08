عاجل: قيادة جبهة بيحان تغلق الطريق المؤدي من والى بيحان وتعتبرها منطقة عسكرية داعية المواطنين الى الإلتزام أول زيارة لمبعوث اممي الى مدينة تعز منذ بدء الحرب بعد النتائج المخزية رونالدو يقود ثورة داخل مانشستريونايتد وداعاً لزيارة الطبيب عصير يخفف آلام المفاصل تحسن طفيف في سعر الريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن طبيب يكشف الأمراض التي ينتج عنها "قنبلة ذرية" إذا اجتمعت مع كورونا بالأرقام صحيفة عربية تفضح مخططات للمليشيات الحوثية وغرفة عمليات لتخريب الجنوب احباط هجمة حوثية شرسة على معسكر ”الخنجر“ بالجوف قائد محور عتق: مأرب معركة كل اليمنيين وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة واشنطن: 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ”القاعدة“ في اليمن
أعلنت قيادة جبهة بيحان شمالي غرب محافظة شبوة أن الطريق من وإلى مديرية بيحان سيغلق من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحاً ابتداءً من اليوم الاثنين.
وأوضحت أن قرار الإغلاق لأجل حماية المدنيين وسلامتهم كون المنطقة تعتبر منطقة عسكرية.. داعية المواطنين إلى الالتزام.
وتحضر القوات الحكومية لعملية عسكرية لاستعادة مديرية بيحان بمحافظة شبوة من مليشيا الحوثي التي سيطرت على المديرية قبل اسابيع.