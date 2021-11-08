عاجل: قيادة جبهة بيحان تغلق الطريق المؤدي من والى بيحان وتعتبرها منطقة عسكرية داعية المواطنين الى الإلتزام

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-شبوة

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أعلنت قيادة جبهة بيحان شمالي غرب محافظة شبوة أن الطريق من وإلى مديرية بيحان سيغلق من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحاً ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأوضحت أن قرار الإغلاق لأجل حماية المدنيين وسلامتهم كون المنطقة تعتبر منطقة عسكرية.. داعية المواطنين إلى الالتزام.

وتحضر القوات الحكومية لعملية عسكرية لاستعادة مديرية بيحان بمحافظة شبوة من مليشيا الحوثي التي سيطرت على المديرية قبل اسابيع.