عاجل: قيادة جبهة بيحان تغلق الطريق المؤدي من والى بيحان وتعتبرها منطقة عسكرية داعية المواطنين الى الإلتزام أول زيارة لمبعوث اممي الى مدينة تعز منذ بدء الحرب بعد النتائج المخزية رونالدو يقود ثورة داخل مانشستريونايتد وداعاً لزيارة الطبيب عصير يخفف آلام المفاصل تحسن طفيف في سعر الريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن طبيب يكشف الأمراض التي ينتج عنها "قنبلة ذرية" إذا اجتمعت مع كورونا بالأرقام صحيفة عربية تفضح مخططات للمليشيات الحوثية وغرفة عمليات لتخريب الجنوب احباط هجمة حوثية شرسة على معسكر ”الخنجر“ بالجوف قائد محور عتق: مأرب معركة كل اليمنيين وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة واشنطن: 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ”القاعدة“ في اليمن
وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن السويدي هانس غروندبرغ اليوم الاثنين الى مدينة تعز وسط اليمن.
وهذه اول زيارة لمبعوث أممي إلى المدينة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 7 سنوات.
وفور وصوله اجتمع المبعوث الاممي مع المسؤولين الحكوميين في تعز.
ومن المقرر أن يطلع المبعوث الأممي على الأوضاع الإنسانية في تعز التي يفرض عليها الحوثيون حصاراً منذ بدء الحرب.
وكان المبعوث الأممي قد وصل امس الى عدن والتقى برئيس الحكومة معين عبدالملك.