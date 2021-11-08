أول زيارة لمبعوث اممي الى مدينة تعز منذ بدء الحرب

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن السويدي هانس غروندبرغ اليوم الاثنين الى مدينة تعز وسط اليمن.

وهذه اول زيارة لمبعوث أممي إلى المدينة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 7 سنوات.

وفور وصوله اجتمع المبعوث الاممي مع المسؤولين الحكوميين في تعز.

ومن المقرر أن يطلع المبعوث الأممي على الأوضاع الإنسانية في تعز التي يفرض عليها الحوثيون حصاراً منذ بدء الحرب.

وكان المبعوث الأممي قد وصل امس الى عدن والتقى برئيس الحكومة معين عبدالملك.