وداعاً لزيارة الطبيب عصير يخفف آلام المفاصل

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 310

يتبع الكثير من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل علاجات مختلفة من أجل التخلص من الآلام المصاحبة له كونه يؤثر تأثيرا مباشرا على نشاطهم اليومي.

وفي سبيل التخلص من هذه الآلام، وصف الطبيب الصيدلاني الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الصيدلية جو غرايدو عصيرا قال انه يساهم بشكل فعال بتخفيف آلام التهاب المفاصل، وذلك حسبما نشر موقع " eat this not that " الطبي المتخصص.

وحسب الموقع، قال غرايدو ان الخليط الذي يقترحه يتكون من عصير العنب مع ملعقة كبيرة من البكتين السائل.

مبينا انه على الرغم من عدم وجود دراسة طبية متخصصة تثبت فعاليته إلا ان عددا من الأشخاص داوموا على شربه بشكل يومي قالوا انه خفف لديهم آلام التهاب المفاصل؛ حيث تناول بعضهم الخليط يوميا مرتين لـ 3 مرات.

وفي هذا الاطار، نصح غرايدو الأشخاص الراغبيين بشرب الخليط مراجعة الطبيب للتأكد من عدم حساسية أجسامهم للبكتين