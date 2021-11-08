تحسن طفيف في سعر الريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني:
* صنعاء*
الدولار الأمريكي
شراء 600.5
بيع 605
الريال السعودي
شراء 158.4
بيع 158.8
* عدن*
الدولار الأمريكي
شراء 1429
بيع 1469
الريال السعودي
شراء 375
بيع 385