احباط هجمة حوثية شرسة على معسكر ”الخنجر“ بالجوف

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الليلة الماضية، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على معسكر الخنجر شمالي شرق الجوف.



وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شنت هجمات مكثفة على معسكر "الخنجر" بمديرية "خب والشعف" استمرت طوال يوم أمس وحتى وقت متأخر من الليلة الماضية.



وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجمات الحوثية وكبّدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



ويشرف معسكر "الخنجر" على خط رئيس يربط بين محافظة مأرب ومنطقة اليتمة الاستراتيجية القريبة من الحدود السعودية .