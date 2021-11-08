طبيب يكشف الأمراض التي ينتج عنها "قنبلة ذرية" إذا اجتمعت مع كورونا بالأرقام صحيفة عربية تفضح مخططات للمليشيات الحوثية وغرفة عمليات لتخريب الجنوب احباط هجمة حوثية شرسة على معسكر ”الخنجر“ بالجوف قائد محور عتق: مأرب معركة كل اليمنيين وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة واشنطن: 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ”القاعدة“ في اليمن بعد تحذيرات من وجود قنابل إخلاء ثلاث جامعات أميركية تفاصيل بعد تعرضة لكافة أنواع التعذيب.. وفاة المختطف جهاد في سجون المليشيات الحوثية معارك مأرب تستنزف الميليشيات والعرادة يتوعد بالمزيد دولة عربية تعلن العثور على جثة نصر الله في أحد الشواطىء التركية ليفربول يتلقى الخسارة الأولى بالدوري الإنجليزي على يد وست هام
أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الليلة الماضية، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على معسكر الخنجر شمالي شرق الجوف.
وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شنت هجمات مكثفة على معسكر "الخنجر" بمديرية "خب والشعف" استمرت طوال يوم أمس وحتى وقت متأخر من الليلة الماضية.
وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجمات الحوثية وكبّدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ويشرف معسكر "الخنجر" على خط رئيس يربط بين محافظة مأرب ومنطقة اليتمة الاستراتيجية القريبة من الحدود السعودية .