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قائد محور عتق: مأرب معركة كل اليمنيين وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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قال قائد محور عتق، العميد الركن عزيز العتيقي، الاحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني، إن معركة مأرب هي معركة لكل اليمنيين وأن جماعة الحوثي وداعميها ليس لهم في اليمن سوى الهزيمة والإنكسار.

ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، عن العتيقي قوله، "إن الجيش الوطني سيظل الحصن المنيع للجمهورية وللمكتسبات الوطنية، مهما عظمت التحديات والمؤامرات الساعية لتركيع اليمنيين وفرض المشروع الإيراني الدخيل، فلا فرص لنجاحه وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة والانكسار".

وتحدث العميد العتيقي، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب، من محور عتق بمحافظة شبوة، مؤكدا أن "المعركة الوطنية تستدعي حشد كل الطاقات والإمكانات خصوصا في المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد".

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