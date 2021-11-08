قائد محور عتق: مأرب معركة كل اليمنيين وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة واشنطن: 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ”القاعدة“ في اليمن بعد تحذيرات من وجود قنابل إخلاء ثلاث جامعات أميركية تفاصيل بعد تعرضة لكافة أنواع التعذيب.. وفاة المختطف جهاد في سجون المليشيات الحوثية معارك مأرب تستنزف الميليشيات والعرادة يتوعد بالمزيد دولة عربية تعلن العثور على جثة نصر الله في أحد الشواطىء التركية ليفربول يتلقى الخسارة الأولى بالدوري الإنجليزي على يد وست هام خاصية جديدة في «واتساب» بشأن تبادل الرسائل.. تعرف عليها بعد ساعات من محاولة الاغتيال.. القوات العراقية تعثر على مفاجأة فوق سطح منزل «الكاظمي» رئيس الوزراء العراقي : نعرف مرتكبي جريمة محاولة اغتيالي وسنكشفهم
قال قائد محور عتق، العميد الركن عزيز العتيقي، الاحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني، إن معركة مأرب هي معركة لكل اليمنيين وأن جماعة الحوثي وداعميها ليس لهم في اليمن سوى الهزيمة والإنكسار.
ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، عن العتيقي قوله، "إن الجيش الوطني سيظل الحصن المنيع للجمهورية وللمكتسبات الوطنية، مهما عظمت التحديات والمؤامرات الساعية لتركيع اليمنيين وفرض المشروع الإيراني الدخيل، فلا فرص لنجاحه وليس لإيران ومليشياتها في اليمن سوى الهزيمة والانكسار".
وتحدث العميد العتيقي، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب، من محور عتق بمحافظة شبوة، مؤكدا أن "المعركة الوطنية تستدعي حشد كل الطاقات والإمكانات خصوصا في المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد".