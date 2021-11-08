بينهم 70 طفلا.. الأمم المتحدة: مقتل 170 مدنيًا في اليمن خلال 3 أشهر

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 170 مدنيا بينهم 70 طفلا، وإصابة 359 آخرين باليمن، جراء الصراع المتفاقم، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.



جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وفقا لوكالة الأناضول.



وأفاد التقرير بـ"رصد 529 ضحية جراء الصراع المستمر باليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري ( يوليو (تموز) - أغسطس (آب)- سبتمبر (أيلول))".



وأضاف أن "هؤلاء الضحايا يشملون 170 قتيلا و359 جريحا، من بينهم 70 طفلا و41 امرأة".



وذكر التقرير أن "شهر سبتمبر لوحده كان الأكثر دموية، حيث تم خلاله مقتل وإصابة 233 مدنيا ".



ولفت إلى أن" المدنيين في اليمن، مستمرون في تحمل ثمن وطأة الصراع في عامه السابع".