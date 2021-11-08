واشنطن: 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بـ”القاعدة“ في اليمن

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، عن مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن، سعد بن عاطف العولقي.

جاء ذلك في بيان صادر عن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشره عبر حسابه بموقع "توتير".

وقال البيان "تقدم مؤسسة مكافآت العدالة ما يصل إلى 6 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع سعد بن عاطف العولقي".

وأضاف البيان أن "العولقي هو أمير القاعدة في محافظة شبوة باليمن (جنوب)".

ولفت إلى أن "العولقي قد دعا علنا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها"، دون تفاصيل أخرى.

وينشط تنظيم القاعدة بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية.

كما تنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة ضد عناصر التنظيم في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي، فيما أخرى أدت إلى خسائر بصفوف المدنيين، وفق تقارير حقوقية.