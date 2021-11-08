معارك مأرب تستنزف الميليشيات والعرادة يتوعد بالمزيد

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على وقع معارك الاستنزاف للميليشيات الحوثية في جنوب محافظة مأرب اليمنية وغربيها، واصل تحالف دعم الشرعية أمس (الأحد) إسناد قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية معلناً مقتل العشرات من العناصر الإرهابية.
هذه التطورات جاءت غداة توعد محافظة مأرب سلطان العرادة بوأد مشروع إيران في اليمن، وتأكيده أن المحافظة التي تستميت الميليشيات الحوثية للسيطرة عليها في مأمن.
في هذا السياق أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ 29 عملية استهداف لعناصر وآليات الميليشيات الحوثية في مديرية الجوبة حيث جنوب محافظة مأرب وفي منطقة الكسارة في غربها خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح التحالف في بيان مقتضب نقلته «واس» أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 138 عنصراً إرهابياً.
وكان تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن أنه نفذ 32 عملية استهداف في محافظتي البيضاء والجوف وفي مديرية صرواح غرب مأرب، مؤكداً أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصراً إرهابياً».
وأدت الضربات التي تنفذها مقاتلات تحالف دعم الشرعية خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق متفرقة من مأرب والبيضاء والجوف إلى تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية، حيث تشير التقديرات إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف عنصر على الأقل في الأسابيع الستة الأخيرة