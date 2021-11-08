دولة عربية تعلن العثور على جثة نصر الله في أحد الشواطىء التركية

الإثنين 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الأحد، االعثور على جثة المفقود نصر الله الفرا على أحد الشواطىء التركية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، أكد "أن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن نصرالله الفرا على أحد شواطئ تركيا، وهو أحد المواطنين الثلاثة المفقودين إثر حادث غرق مركبهم للهجرة في بحر إيجه مؤخرا"، وذلك حسب "وكالة الأنباء الفلسطينية".

وأوضحت الوزارة أن "السفارة الفلسطينية في تركيا تواصلت مع أسرته وذويه"، مؤكدة استعدادها التام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن إذا قررت أسرته ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعلنت السبت الماضي، أن "11 فلسطينيا كانوا في على متن الزورق الذي غرق في بحر إيجه مقابل مدينة بودروم التركية، إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا الى اليونان، وتم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم إنقاذهم".

وكان 7 مواطنين فلسطينيين اختفوا في تركيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال فائد مصطفى، السفير الفلسطيني لدى تركيا، حينها في تصريحات لـ"سبوتنيك": إنه "حتى الآن لا يوجد أي معلومات مؤكدة من الجانب التركي حول نتائج جهودهم الهادفة إلى تبيان ما حصل مع المواطنين الفلسطينيين المختفين".

وتابع السفير: "خلال الشهر سبتمبر/ أيلول سجلنا 7 حالات بشكل متتال، وفي أيام متقاربة، لكن بمناطق جغرافية مختلفة، معظمهم في اسطنبول وآخرين في مدن تركية أخرى".

وأكد السفير أن بلاده "حتى الآن تنتظر معلومات رسمية من الجانب التركي الذي يعمل للوصول إلى معلومات ويقوم بالتحقيقات ويفرغ الكاميرات ويجمع المعلومات لمعرفة ظروف اختفائهم