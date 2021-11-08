ليفربول يتلقى الخسارة الأولى بالدوري الإنجليزي على يد وست هام

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ألحق وست هام يونايتد، بليفربول أول خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه عليه 3-2، اليوم الأحد.
وأخطأ الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وفشل في الإمساك بالكرة بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية لتسكن شباكه في الدقيقة الرابعة، لكن ترينت ألكسندر أرنولد أدرك التعادل للضيوف بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 41.
وأعاد الإسباني بابلو فورنالس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من جارود بوين، وجعل كيرت زوما النتيجة 3-1 لوست هام بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74.
وقلص البديل ديفوك أوريجي الفارق لليفربول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء قبل سبع دقائق على النهاية.
بهذا الفوز، تقدم وست هام إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تراجع ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.