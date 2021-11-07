ليفربول يتلقى الخسارة الأولى بالدوري الإنجليزي على يد وست هام خاصية جديدة في «واتساب» بشأن تبادل الرسائل.. تعرف عليها بعد ساعات من محاولة الاغتيال.. القوات العراقية تعثر على مفاجأة فوق سطح منزل «الكاظمي» رئيس الوزراء العراقي : نعرف مرتكبي جريمة محاولة اغتيالي وسنكشفهم اجتماع لقيادة تعز وأحزابها يشدد على توحيد الصفوف وإسناد جهود التحرير وتعزيز الأمن «الشيخ حميد الأحمـر» يبعث برسالة مفتوحة لـ«طارق صـالح».. تحدث عن تطورات الأوضاع العسكرية بـ«مـأرب»ولمن ستكون الغلبه في المعركة الجيش يعلن آخر تطورات المعارك في جبهات أطراف مأرب رهف القنون تثير الدهشة في السعودية بخصوص الأموال الطائلة التي تمتلكها بعد قرار حظر فيلمها.. انجيلينا جولي تُـهاجم ثلاث دول خليجية المبعوث الأممي يصل عدن ويلتقي رئيس الوزراء
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، أن أن استهداف منزله تم طائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر.
وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي، "نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم"، مضيفاً "لا نفرق بين العراقيين وسنضع أي متجاوز خلف القضبان".
كما تابع ": عارضنا الفساد ولن نتردد عن ملاحقة الفاسدين"، مبيناً أن هناك من يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات.
يذكر أن الكاظمي كان نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في بيان مقتضب، بوقت سابق اليوم أن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، إلا أن القوات الأمنية أسقطت اثنتين.
فيما استهدفت الثالثة مقر الكاظمي، موقعة أضرارا مادية، بينما أصيب عدد من عناصر حمايته بجروح أيضا، بحسب ما أوضح مراسل .