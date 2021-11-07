اجتماع لقيادة تعز وأحزابها يشدد على توحيد الصفوف وإسناد جهود التحرير وتعزيز الأمن

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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عقدت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم الأحد اجتماعا موسعا برئاسة المحافظ نبيل شمسان لمناقشة الاوضاع والمستجدات العسكرية والأمنية وتطورات الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور وكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية وممثلين عن الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء البرلمان، ناقش الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتحسين الاوضاع المعيشية واتخاذ الاجراءات والتدابير الازمة للتغلب على الصعوبات والعراقيل التي تزيد من حدة الأوضاع وزيادة حجم المعاناة في ظل استمرار الحرب والحصار والقصف العشوائي الذي يطال الاحياء السكنية وارتكاب المجازر المروعة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وتطرق المحافظ الى الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المعيشية ومعالجة المسببات التي تزيد من تعقيدات الاوضاع الاقتصادي وتدهور العملة وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متعددة وفي مقدمتها تأهيل وترميم الطرق الرئيسية واستكمال إنشاء طريق شريان تعز والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالمياه والامن والصحة والتعليم وتحقيق خطوات ملموسة في هذه المجالات.

وأشاد بالبطولات التي يسطرها أفراد الجيش الوطني في الجبهات وصمودهم الاسطوري داعيا أبناء المحافظة لدعم ومساندة أبطال الجبهات وتعزيز الجهود الامنية في تثبيت الامن والاستقرار من خلال توحيد الصفوف والتلاحم والعمل بروح الفريق الواحد ونبذ الخلافات والفرقة والمناكفات وخصوصا الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومن كل فرد او مسئول يستطيع خدمة المحافظة وتخفيف المعاناة عن أبنائها.

من جهته استعرض أركان حرب محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي التطورات العسكرية في الجبهات وما يحققه أبطال الجيش الوطني من انتصارات على ميليشيا الحوثي ومؤشرات تحسن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وركزت كلمات ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء والبرلمان على ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصف الوطني والجهود السياسية والاعلامية لاستكمال معركة التحرير وإنهاء المعاناة الإنسانية المتراكمة وتعقيدات الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الناجمة عن استمرار الحرب والحصار.

وأشاروا الى ما تتفرد المحافظة من استمرار العمل السياسي والاعلامي والمجتمعي دون قيود أو عوائق وبالتالي تسخير كل هذه التفاعلات لخدمة المحافظة والوقوف بجانب السلطة المحلية لتحسين الاوضاع والخدمات المعيشية للناس ومحاربة كل الظواهر السيئة التي تشوه سمعة المحافظة ورصيدها النضالي كحاملة للمشروع السياسي و الوطني.