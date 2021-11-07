الجيش يعلن آخر تطورات المعارك في جبهات أطراف مأرب

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تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهات أطراف محافظة مأرب.
وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بأن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي للجيش استهدف مواقع وآليات وتعزيزات حوثية في عدة مناطق في الجبهة الجنوبية، أدى إلى تدمير عربات وأطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.. مشيرًا بأن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية جوية استهدفت المليشيا في ذات الجبهات، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ويخوض الأبطال معارك عنيفة ضد المليشيا الإيرانية في الجبهات الجنوبية إثر تسللات للأخيرة تمكن الأبطال في الجيش والمقاومة من كسرها، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.