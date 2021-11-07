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المبعوث الأممي يصل عدن ويلتقي رئيس الوزراء

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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وصل المبعوث الأممي الى اليمن، هانس جرندبيرج، يوم الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني،الى العاصمة المؤقتة عدن في إطار جولة جديدة لإحياء عملية السلام في البلاد.

والتقى جرندبيرج رئيس الوزراء معين عبدالملك، ‏في قصر معاشيق، لمناقشة المستجدات الأخيرة الرامية لتحقيق عملية السلام، التي ترفضها مليشيا الحوثي، وتستمر بالتصعيد العسكري على المدنيين في مأرب والمحافظات المحررة.

وكان المبعوث زار طهران قبل يومين، وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن المعلومات المتوفرة عن لقاء المبعوث بالمسؤولين الإيرانيين أنه لم يسفر عن أي نتائج، سوى وعود لا أثر لها في الواقع.

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