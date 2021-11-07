النظام الغذائي الصارم لمحمد صلاح.. ماذا أحدث في جسده ؟

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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يلتزم محمد صلاح بنظام غذائي صارم وتدريبات رياضية للحفاظ على لياقته البدنية المذهلة، لكن آندي روبرتسون زميله في ليفربول يعتقد أن النجم المصري لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به.

وخلال أحد احتفالات صلاح المميزة عقب تسجيل هدف "الريدز" الثاني في فوز فريقه أمام ضيفه كريستال بالاس 3-0 في البريميرليغ، خلع صلاح قميصه وحظيت صور عضلات جسده بتعليقات إعجاب كثيرة من آلاف مشجعي ليفربول، على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أشادوا بالقوة البدنية للاعب، ودور عضلاته في حمايته من أي كسور خلال حوادث المباريات.

بينما سخر روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول "مازحا" هذا الأسبوع من صلاح بعد نشر المصري صورة له في حمام السباحة عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام".

وعلق نجم اسكتلندا على الصورة مازحا أنه لا يزال لديه "القليل من الدهون في الجسم ليخسرها حتى الآن".

النظام الغذائي لمحمد صلاح.. وسخرية زميله في ليفربول

ويلتزم صلاح البالغ 29 عاما بنظام غذائي صارم للحفاظ على جسده المنحوت، بما في ذلك خلال شهر رمضان.

وسبق أن سلط نجم ليفربول الضوء على أهمية التغذية في تحوله، حيث يبدأ يومه بالقليل من خبز الباراثا وكوب من الحليب.

وإذا كان لا يزال جائعا بعد وجبة الإفطار، فسوف يأكل طبقا من الفاكهة قبل الغداء.

ومن المعروف أن "الفرعون" يستمتع بتناول العدس والخضروات والخبز والدجاج، وكذلك تناول وعاء من لبن الزبادي.

وقال صلاح سابقا لشبكة CNN: "التغذية مهمة للغاية، إنها جزء من اللعبة، لقد ساعدتني في شفائي، وسمحت لي بالنوم بشكل أفضل وساعدت جسدي على التكيف بسرعة".

وتابع: "تقول أخصائية التغذية أنه بسبب عدم وجود أي دهون في جسدي، يمكنني أن آكل ما أريد، أنا أيضا لا أشرب الخمر لذا لا بأس".

وتعد وجبته المفضلة هي طبق مصري تقليدي اسمه "الكشري"، والذي يحتوي على الأرز والمعكرونة والعدس والطماطم المتبلة والحمص والبصل، ويحرص على طلبه فور عودته إلى بلاده في كل زيارة.

أما في العشاء فتكون الوجبة أخف، ويتناول صلاح الحساء والسلطة والخضروات، إلى جانب كوب من عصير الفاكهة الطازج.