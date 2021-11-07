آخر الاخبار

الدولار يتراجع قليلا أمام الريال اليمني بعد انهيار كبير ضرب العملة «أسعار الصرف» اكاديمية الموهوبين بسيئون: تحقيق المركز الثالث ببطولة فيرست قلوبل محكمة حوثية تصدر حكما نهائيا بحق الفنانة انتصار الحمادي وثلاث من رفيقاتها عاجل: الانتقالي يتمرد على الرئيس هادي ويعلن رفضه للقرارات الجمهورية الأخيرة اليمن في بيان تدين محاولة اغتيال رئيس حكومة العراق مسلحون يغتالون مسئولا حكوميا في العاصمة عدن موقف اللواء العرادة من سقوط بعض المناطق والأمر الذي توعد به الحوثيين بعد أن كسرت مأرب أنوفهم؟ تناول حبوب المسكنات بهذه الطريقة خطأ قاتل يغفل الكثير عنها قرارات كويتية جديدة بخصوص تأشيرات دخول البلاد شاهد.. قوات ”الشرعية“ تسحق حشوداً وأنساقاً حوثية جنوب مأرب

الدولار يتراجع قليلا أمام الريال اليمني بعد انهيار كبير ضرب العملة «أسعار الصرف»

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 549

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد: 

الاسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.50

بيع السعودي 158.70

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1425

بيع الدولار 1465

شراء السعودي 375

بيع السعودي 385

إقراء أيضاً
محكمة حوثية تصدر حكما نهائيا بحق الفنانة انتصار الحمادي وثلاث من رفيقاتها
عاجل: الانتقالي يتمرد على الرئيس هادي ويعلن رفضه للقرارات الجمهورية الأخيرة
اليمن في بيان تدين محاولة اغتيال رئيس حكومة العراق
مسلحون يغتالون مسئولا حكوميا في العاصمة عدن
موقف اللواء العرادة من سقوط بعض المناطق والأمر الذي توعد به الحوثيين بعد أن كسرت
شاهد.. قوات ”الشرعية“ تسحق حشوداً وأنساقاً حوثية جنوب مأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس