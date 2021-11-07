الدولار يتراجع قليلا أمام الريال اليمني بعد انهيار كبير ضرب العملة «أسعار الصرف»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد:
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.50
بيع السعودي 158.70
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1425
بيع الدولار 1465
شراء السعودي 375
بيع السعودي 385