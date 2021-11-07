اكاديمية الموهوبين بسيئون: تحقيق المركز الثالث ببطولة فيرست قلوبل

الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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تزامنا مع تحقيق اليمن المركز الثالث عالميا في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي في البطولة العالمية الفيرست قلوبل (2021 ) ، صرح مدير أكاديمية الموهوبين بسيئون الأستاذ سعيد خميس باحارثه بأن هذا الانجاز العالمي جاء بعد جهود بذلت من قبل المؤسسين والداعمين للأكاديمية منذ انشاءها في 2010.

حيث تضمنت أول أهدافها نشر البرامج التعليمية النوعية في الأوساط التعليمية على مستوى اليمن ومن أبرز تلك البرامج برنامج الروبوت والذكاء الاصطناعي .

لذلك كانت رؤية الأكاديمية في السنوات الخمس الأولى أن تكون اليمن منافسة في المحافل العلمية على المستوى العربي وبحمد الله تحقق الحلم عبر وصول اليمن لمراكز متقدمة في أول مشاركة عربية لها في 2012 بجمهورية مصر العربية بالبطولة العربية للروبوت ثم تبعتها مشاركات أخرى في الأردن وقطر ولبنان وتحقيق مراكز عربية متقدمة . وبعدها تم الاعلان عن الاستراتيجية للخمسية الثانية التي جعلت هدفا أوسع وهو الوصول للعالمية وتمثيل اليمن في محافل الروبوت عالميا وتحقق الهدف في 2017 بمشاركة اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستمرت بعدها الانجازات العالمية لشباب اليمن تحت اشراف وتدريب واحتضان أكاديمية الموهوبين للشباب اليمني في مجال الروبوت والمجالات الأخرى بل أصبح علوم الروبوت بفضل الأكاديمية والداعمين لها موجود في أكثر من 80 مؤسسة تعليمية بمختلف المحافظات وتأهيل أكثر من 150 مدرب تم تدريبهم بمعايير عالمية .

وهاهي اليمن اليوم منافسة عالمية في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد بل حققت مركزا فريدا وهو المركز الثالث عالمي . من هنا نوجه شكرنا لوزير التربية والتعليم ولكل العاملين في الوزارة ومكاتبها بالمحافظات على تشجيعهم لنا واشرافهم المباشر على دور الأكاديمية في المدارس وتحفيز العملية التعليمية.

كما توجه الاكاديمية شكرها وتقديرها للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت ولوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري على دعمه لبرامج الأكاديمية ولمدراء المدارس والمدربين وللشباب الابطال .